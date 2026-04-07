В столице полиция задержала 25-летнего мужчину, подозреваемого в хранении и продаже наркотиков, передает BAQ.kz.

Во время рейда полицейские остановили автомобиль марки «Chery». Водитель не подчинился требованию остановиться и попытался скрыться. В ходе погони он заехал во двор жилого дома и столкнулся с двумя припаркованными машинами.

Мужчина покинул автомобиль и попытался убежать, но его задержали сотрудники полиции.

В машине нашли свёрток с порошком, обмотанный зелёной изолентой. Экспертиза показала, что это наркотик Альфа-PVP общей массой около 500 граммов.

Изъятое вещество передано для расследования, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.

Полиция напоминает, что хранение и распространение наркотиков — тяжкое преступление, наказуемое длительным лишением свободы. Попытки скрыться или уничтожить доказательства только усугубляют ситуацию.