Наркосеть с оборотом более 2 млрд тенге: суд вынес приговор
Участников транснациональной преступной группы приговорили к длительным срокам заключения.
В Казахстане вынесен приговор участникам транснациональной организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков через интернет-магазин «ДЮНЬ ОПЕРАТОР», передает ВAQ.kz.
Уголовные дела были завершены и направлены в суд специальными прокурорами прокуратуры Мангистауской области в сентябре 2025 года.
В ходе оперативно-следственных мероприятий и анализа финансовых потоков в Жамбылской, Актюбинской областях и городе Шымкент задержаны четыре человека.
По данным следствия, изъяты денежные средства, полученные преступным путем, на сумму свыше 2 млрд тенге. Кроме того, арестовано имущество стоимостью более 100 млн тенге.
Также из незаконного оборота изъяты наркотические средства в особо крупном размере.
Суд признал подсудимых виновными по ряду статей, включая сбыт наркотиков в составе транснациональной организованной группы, хранение наркотических средств в особо крупном размере, незаконную предпринимательскую деятельность и легализацию преступных доходов.
«Осуждённым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 16 до 18 лет», - сообщили в прокуратуре.
Все денежные средства в размере более 2 млрд тенге конфискованы в доход государства. Также изъяты и обращены в доход государства автомобили класса люкс, принадлежавшие осуждённым.
При этом отмечается, что приговоры суда пока не вступили в законную силу.
