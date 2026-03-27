В Казахстане вынесен приговор участникам транснациональной организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков через интернет-магазин «ДЮНЬ ОПЕРАТОР», передает ВAQ.kz.

Уголовные дела были завершены и направлены в суд специальными прокурорами прокуратуры Мангистауской области в сентябре 2025 года.

В ходе оперативно-следственных мероприятий и анализа финансовых потоков в Жамбылской, Актюбинской областях и городе Шымкент задержаны четыре человека.

По данным следствия, изъяты денежные средства, полученные преступным путем, на сумму свыше 2 млрд тенге. Кроме того, арестовано имущество стоимостью более 100 млн тенге.

Также из незаконного оборота изъяты наркотические средства в особо крупном размере.

Суд признал подсудимых виновными по ряду статей, включая сбыт наркотиков в составе транснациональной организованной группы, хранение наркотических средств в особо крупном размере, незаконную предпринимательскую деятельность и легализацию преступных доходов.

«Осуждённым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 16 до 18 лет», - сообщили в прокуратуре.

Все денежные средства в размере более 2 млрд тенге конфискованы в доход государства. Также изъяты и обращены в доход государства автомобили класса люкс, принадлежавшие осуждённым.

При этом отмечается, что приговоры суда пока не вступили в законную силу.