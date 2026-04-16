Наркотики в карамели пытались передать заключенному в СКО

Попытку передачи запрещенных веществ под видом обычных продуктов пресекли сотрудники учреждения №51 ДУИС в СКО. Об этом сообщил портал Polisia.kz.

Во время досмотра посылки, адресованной одному из осужденных, внимание сотрудников привлекли карамельные конфеты. При тщательной проверке внутри двух сладостей обнаружили свертки с порошкообразным веществом коричневого цвета. Проведенная экспертиза подтвердила: изъятое вещество является опием. Общий вес наркотического средства составил 0,9 грамма.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Как отмечают в департаменте уголовно-исполнительной системы по СКО, это первая попытка передачи наркотических средств, пресеченная с начала года. Вместе с тем, в прошлом году сотрудниками учреждения № 48 были предотвращены три аналогичные попытки доставки запрещенных веществ", - говорится в сообщении.

Работа по обеспечению правопорядка и недопущению проникновения запрещенных веществ на территорию учреждений продолжается на постоянной основе, напомнили авторы публикации.