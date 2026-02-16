С 5 января 2026 года Министерство финансов совместно с Профессиональными организациями бухгалтеров (ПОБ) реализует акцию «Народный бухгалтер», направленную на поддержку предпринимателей и повышение качества ведения бухгалтерского и налогового учёта, передает BAQ.KZ.

Акция продлится до 30 июня 2026 года.

Основной формат – офлайн-консультации на базе управлений государственных доходов в областных центрах, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент.

До конца февраля приём проводится три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) с 10:00 до 13:00, с марта — два раза в неделю. Места приёма обозначены вывесками «Народный бухгалтер» и соответствующей информацией о графике работы и адресе. С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке: lp.prg.kz/narod-buh.

На январь 2026 года в акции участвуют более 120 аккредитованных бухгалтеров. С момента запуска акции:

консультации получили более 26,6 тыс. налогоплательщиков;

проведено более 204 интервью;

обеспечено 3,1 тыс. публикаций в СМИ, ТВ, радио и соцсетях;

собрано 272 видеоотзыва, включая 182 от блогеров и инфлюенсеров;

проведено 667 дней открытых дверей.

Акция показала высокую эффективность: предприниматели получают разъяснения по актуальным вопросам бухгалтерского учёта, налоговой отчетности и работе в информационных системах, включая пошаговые инструкции переходного периода, выбор оптимального налогового режима, налоговые льготы и вычеты при специальных режимах, выписку электронных счетов-фактур, порог по НДС, постановку и снятие с учёта, разрешённые виды деятельности для самозанятых и другие вопросы.

Акция «Народный бухгалтер» продолжает свою работу, обеспечивая живой диалог между налогоплательщиками и экспертами, что повышает прозрачность и эффективность ведения бизнеса в Казахстане.