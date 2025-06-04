Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, озвучивая итоги аудита за 2024 и 2025 год, заявил о нарушении поставок лекарств, передает BAQ.KZ.

По его словам, в 2022-2024 годах единый дистрибьютор задержал закупку 207 и не закупил 164 препарата в рамках амбулаторной помощи.

"Поставка ряда препаратов осуществлялась поквартально вместо ежемесячного графика, что вызывало нехватку и вынуждало пациентов покупать лекарства за свой счет", - сказал Смаилов на пленарном заседании Мажилиса.

Он также указал на пробелы в действующем порядке экспертизы, регистрации и надзора. В 2024 году средний срок экспертизы составил 334 дня при нормативе в 210 дней. В отдельных случаях продолжительность доходила до 2,5 лет.

Аудиторы также считают, что инструменты фармаконадзора работают неэффективно: из почти восьми тысяч сообщений о побочных эффектах за три года изъят из обращения лишь один препарат.

"В 2024 году только девять процентов препаратов закуплены напрямую у производителей. Также дистрибьютор систематически закупал лекарства без сертификата "СТ-KZ", что за три года составило 258 млрд тенге. Затраты на логистику за 3 года выросли на 60 процентов, составив в 2024 году 11 млрд тенге. Это также отражается на себестоимости лекарств", - сказал Смаилов.

Кроме того, аудит выявил более 67 тыс. случаев отпуска препаратов с истекающим сроком годности, что привело к их непригодности и неэффективному использованию средств. Также зафиксированы факты назначения препаратов сверх потребности, либо не предусмотренных протоколами лечения.