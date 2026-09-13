  • Главная
  • Новости
  • Нарушителя общественного порядка арестовали на 15 суток в Акмолинской области 

Нарушителя общественного порядка арестовали на 15 суток в Акмолинской области 

Он привлечен к административной ответственности.

13 Сентября 2026, 19:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 13 Сентября 2026, 19:13
13 Сентября 2026, 19:13
99
Фото: Pixabay.com

В полицию города Косшы поступило сообщение о мужчине, который находился в торговом доме в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.

Нарушитель был задержан и доставлен в полицию. Им оказался 34-летний Асылбек Аржаев, уроженец Сырымского района Западно-Казахстанской области.

Решением суда нарушителю назначен административный арест сроком на 15 суток.

Самое читаемое

Наверх