Нарушителя общественного порядка арестовали на 15 суток в Акмолинской области
Он привлечен к административной ответственности.
13 Сентября 2026, 19:13
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13 Сентября 2026, 19:1313 Сентября 2026, 19:13
99Фото: Pixabay.com
В полицию города Косшы поступило сообщение о мужчине, который находился в торговом доме в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.
Нарушитель был задержан и доставлен в полицию. Им оказался 34-летний Асылбек Аржаев, уроженец Сырымского района Западно-Казахстанской области.
Решением суда нарушителю назначен административный арест сроком на 15 суток.
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