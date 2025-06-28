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NASA ищет добровольцев, готовых 60 дней лежать на кровати

NASA платит $19 000 за лежание.

Сегодня, 00:23
АВТОР
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NASA Сегодня, 00:23
Сегодня, 00:23
60
Фото: NASA

Американское космическое агентство NASA и Европейское космическое агентство (ESA) запустили необычный совместный эксперимент. Участникам предстоит провести 60 суток без единого подъема с кровати, чтобы ученые могли изучить, как невесомость влияет на организм человека, передаёт BAQ.KZ.

Вознаграждение — около 19 000 долларов, но условия — далеко не комфортные:

  • всё время необходимо лежать под углом 6 градусов вниз головой;
  • нельзя вставать, даже чтобы поесть или сходить в туалет;
  • одно плечо должно всегда касаться матраса;
  • над участниками установят постоянное видеонаблюдение.

Половина добровольцев будет дополнительно подвергаться влиянию искусственной гравитации — их станут регулярно вращать в специальной центрифуге.

Цель — выяснить, может ли такая нагрузка компенсировать негативные эффекты невесомости, которые испытывают космонавты: потерю мышечной массы, снижение плотности костей, ухудшение работы сердца и кровообращения.

После двух месяцев эксперимента предусмотрен период реабилитации — участникам предстоит заново учиться сидеть, стоять и ходить.

Эксперимент — часть подготовки к будущим дальним космическим миссиям, включая возможный полет на Марс.

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