NASA ищет добровольцев, готовых 60 дней лежать на кровати
NASA платит $19 000 за лежание.
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Американское космическое агентство NASA и Европейское космическое агентство (ESA) запустили необычный совместный эксперимент. Участникам предстоит провести 60 суток без единого подъема с кровати, чтобы ученые могли изучить, как невесомость влияет на организм человека, передаёт BAQ.KZ.
Вознаграждение — около 19 000 долларов, но условия — далеко не комфортные:
- всё время необходимо лежать под углом 6 градусов вниз головой;
- нельзя вставать, даже чтобы поесть или сходить в туалет;
- одно плечо должно всегда касаться матраса;
- над участниками установят постоянное видеонаблюдение.
Половина добровольцев будет дополнительно подвергаться влиянию искусственной гравитации — их станут регулярно вращать в специальной центрифуге.
Цель — выяснить, может ли такая нагрузка компенсировать негативные эффекты невесомости, которые испытывают космонавты: потерю мышечной массы, снижение плотности костей, ухудшение работы сердца и кровообращения.
После двух месяцев эксперимента предусмотрен период реабилитации — участникам предстоит заново учиться сидеть, стоять и ходить.
Эксперимент — часть подготовки к будущим дальним космическим миссиям, включая возможный полет на Марс.
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