Ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin вывела на орбиту два зонда-близнеца, которые отправятся к Красной планете для изучения околопланетной среды и истории климата Марса, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Это первый успешный коммерческий полёт тяжёлой ракеты, запуск которой дважды откладывали из-за погоды.

Зонды EscaPade, созданные компанией Rocket Lab по заказу NASA, должны помочь учёным объяснить, как Марс потерял атмосферу и воду, а также лучше понять влияние солнечной активности. Эти данные необходимы для обеспечения безопасности будущих исследователей, которые когда-то будут работать на поверхности планеты.

Успешный старт усилил конкуренцию между Blue Origin и лидирующей в отрасли SpaceX. Первая ступень New Glenn штатно приземлилась на платформу в Атлантике, подтвердив многоразовую концепцию ракеты высотой 98 метров, способной выводить до 45 тонн груза на орбиту и рассчитанной минимум на 25 пусков.