В условиях летней жары и постоянных обстрелов ситуация в секторе Газа становится всё более катастрофической, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi. Как сообщает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), регион охватила острая нехватка воды, усугубляемая практически полным отсутствием топлива и ограниченным доступом к источникам водоснабжения.

"С приходом летней жары воды стало еще меньше", — говорится в официальном заявлении агентства. По словам представителей ООН, доступ к колодцам заблокирован из-за военных действий, а из-за нехватки горючего остановлены водонасосы, опреснительные установки и системы распределения воды.

Израиль, по информации БАПОР, позволяет ввозить в Газу только две цистерны с топливом в день. Этого объёма катастрофически не хватает для работы критически важных служб, включая водоснабжение, больницы, санитарные объекты и пункты гуманитарной помощи.

"Без топлива вода просто не доходит до людей", — подчёркивают представители агентства. Ситуация ставит под угрозу жизни миллионов жителей Газы, особенно уязвимых групп: детей, пожилых и больных.

Помимо водного кризиса, Газу продолжает охватывать острый голод. Гуманитарные конвои сталкиваются с обстрелами, а склады с продовольствием уничтожаются. В условиях рекордной жары отсутствие воды и еды грозит массовой гибелью от обезвоживания и истощения.

С момента начала военной операции Израиля в Газе, с 7 октября 2023 года, по последним данным, погибли более 59 000 палестинцев, свыше 142 000 получили ранения. Гуманитарные организации называют происходящее беспрецедентной гуманитарной катастрофой, требующей немедленного международного вмешательства.