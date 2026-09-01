Население Казахстана превысило 20,6 млн: какие регионы растут, а какие теряют жителей

Численность населения Казахстана на 1 августа 2026 года достигла 20 млн 604,8 тыс. человек. С начала года количество жителей страны увеличилось почти на 105 тыс. человек. Такие данные приводит Бюро национальной статистики.

На начало 2026 года в Казахстане проживали 20 млн 499,8 тыс. человек. За семь месяцев общий прирост составил 104 997 человек. Основную его часть обеспечил естественный прирост – 99 419 человек, еще 5 578 человек пришлось на положительное сальдо миграции.

При этом демографическая ситуация заметно различается в зависимости от региона.

Астана прибавила более 51 тысячи жителей

Самый большой прирост населения с начала года зафиксирован в Астане. Численность жителей столицы увеличилась на 51 429 человек и на 1 августа достигла 1 млн 690,6 тыс. человек.

Причем главным фактором роста столицы остается миграция. За семь месяцев положительное миграционное сальдо составило 39 550 человек, естественный прирост – 11 879 человек. Темп прироста населения Астаны достиг 3,14% – это самый высокий показатель среди регионов страны.

На втором месте по абсолютному приросту находится Алматы. Население мегаполиса увеличилось на 31 690 человек – до 2 млн 379,8 тыс. Из общего прироста 21 404 человека обеспечила миграция.

Шымкент прибавил 19 298 жителей. Численность населения города достигла 1 млн 313,3 тыс. человек.

Заметный рост отмечается и в Алматинской области – плюс 17 702 человека с начала года. Сейчас в регионе проживают 1 млн 614,2 тыс. человек.

В ряде регионов население сокращается

Одновременно в большинстве областей страны зафиксировано сокращение численности населения.

Наиболее значительно население уменьшилось в Туркестанской области – на 4 212 человек, до 2 млн 145 тыс. При этом естественный прирост здесь остается высоким – 18 768 человек. Снижение связано с миграционным оттоком: отрицательное сальдо составило 22 980 человек.

В Жамбылской области население сократилось на 3 951 человека, в области Абай – на 3 817, в области Жетысу – на 3 706 человек.

Сокращение также зафиксировано в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Улытау, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Кызылординской областях.

Казахстанцы продолжают переезжать в города

Еще одна заметная тенденция – рост городского и сокращение сельского населения.

На 1 августа в городах Казахстана проживали 13 млн 211,8 тыс. человек. С начала года городское население увеличилось сразу на 126 649 человек.

Численность сельского населения, напротив, сократилась на 21 652 человека – до 7 млн 393,1 тыс.

При этом миграционная разница между городом и селом особенно заметна. Положительное сальдо миграции городского населения составило 65 914 человек, тогда как в сельской местности зафиксировано отрицательное сальдо в 60 336 человек.

Несмотря на это, естественный прирост в сельской местности остается положительным и составил 38 684 человека. Однако его оказалось недостаточно, чтобы компенсировать миграционный отток.

По данным Бюро национальной статистики, показатели сформированы на основе текущего учета населения по состоянию на 1 августа 2026 года.