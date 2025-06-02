Пресс-служба Бюро национальной статистики сообщила актуальные сведения о численности населения Казахстана, передает BAQ.KZ. По состоянию на 1 мая 2025 года в стране проживает 20 353 265 человек. Это на 19 735 больше, чем месяцем ранее - 1 апреля казахстанцев насчитывалось 20 333 530. Несмотря на незначительный прирост, тенденция роста сохраняется.

Большая часть населения - 12 856 783 человек - живёт в городах, в то время как в сельской местности проживает 7 496 482 человека. Лидером по численности среди городов остаётся Алматы с 2 310 071 жителем. За ним следуют Астана - 1 558 501 человек - и Шымкент, где проживают 1 271 228 человек. Среди регионов, не считая мегаполисов, самым густонаселённым остаётся Туркестанская область с 2 151 581 жителем.

Интересно, что гендерный баланс в стране по-прежнему остаётся смещённым в сторону женщин. По последним данным, их в Казахстане больше - 10 406 888 против 9 946 377 мужчин. Статистика отражает как демографическую устойчивость, так и важные изменения в распределении населения между городами и регионами, подтверждая продолжающийся процесс урбанизации.