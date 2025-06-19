Казахстан вступает в новую фазу своего развития, в которой ключевое место занимает не только экономическая модернизация и политическая стабильность, но и глубокое переосмысление национальной идентичности, передает BAQ.KZ. Об этом в своей новой статье, опубликованной в газете "Время", подробно рассказал спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев., акцентируя внимание на исторической преемственности, культурной самобытности и необходимости формирования нового качества нации.

По мнению Ашимбаева, точкой отсчета современного национального возрождения стало I заседание Национального Курултая, состоявшееся в июне 2022 года на священной земле Улытау, у мавзолея хана Джучи. Выступая тогда, Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил главную цель нового института - консолидация общества вокруг идей единства и культурной идентичности. Именно Курултай стал тем символическим и практическим механизмом, который соединил наследие древней степной демократии с вызовами XXI века.

"Формат Национального Курултая, восходящий к истокам казахской культурно-исторической традиции, не только возрождает в модернизированном виде саму суть института степной демократии, но и глубоко символичен, апеллируя к глубинным пластам народной памяти, к авторитету обычая, освященного веками. Очевидно, однако, что этот глубокий посыл был не только символическим жестом, призванным освятить новое начинание напоминанием о былом историческом величии. Он дает возможность увидеть перспективы вероятного будущего через оптику великого прошлого", - пишет спикер Сената.

Ашимбаев проводит глубокую историческую параллель, выделяя три ключевых периода, оказавших влияние на формирование казахской идентичности. Первая - эпоха Центральноазиатского Просвещения с VIII по XII век, когда на территории современного Казахстана и соседних государств процветали науки, философия и духовность. Такие выдающиеся мыслители, как Аль-Фараби, Ясави, Аль-Хорезми и другие, формировали интеллектуальный климат, определивший культурные и гуманистические ориентиры будущих поколений. Эти ценности - открытость, толерантность, любовь к знанию и дипломатический дар — прочно укоренились в ментальности казахстанцев.

Вторым важнейшим этапом Ашимбаев называет Золотую Орду - Улус Джучи, в котором, вопреки укоренившимся мифам, существовало развитое общество, синтезировавшее кочевую и оседлую культуры. Здесь царили религиозная терпимость, многоязычие, оживленная торговля и сильная государственная традиция. Язык, традиции и территориальное ядро Золотой Орды были унаследованы казахским этносом, а мультикультурная основа стала фундаментом для сегодняшнего казахстанского суперэтноса - особой формы национального единства в многообразии.

Третий этап - правление хана Тауке, вошедшего в историю как Әз Тәуке. В XVII веке он не только стабилизировал внутреннюю политическую систему, но и создал уникальный свод законов "Жеті жарғы", обеспечивший справедливое управление и участие народа в принятии решений через биев. Система консенсуса, регулярные курултаи и доминирование закона стали образцом для современной модели народного участия в государственном строительстве.

Маулен Ашимбаев подчеркивает, что современная идентичность Казахстана - это не музейная реконструкция прошлого, а живая, развивающаяся система, в которой гены великих предков - от учёных до воинов, от переселенцев до реформаторов - соединяются с энергией молодого поколения. Национальный ренессанс уже начался, и проявляется он прежде всего в креативной индустрии: от музыкального феномена Q-pop до расцвета этнической моды, казахского кино и цифрового контента в социальных сетях. Именно здесь формируется эмоциональная связь с наследием, возникает новая мода на "казахскость", и создается актуальный облик нации будущего.

"Великие предки оставили нам дорогое наследие – наши ценности: представления о добре и зле, справедливости и чести, скромности и мужестве, силе знания и заботе о ближнем, уважении к старшим и любви к детям, прочности родственных уз, стремление к независимости и жажду новизны, детскую непосредственность и здоровые амбиции. Наша задача – развить и обогатить это наследие новыми ценностями, сплотиться вокруг них и построить нацию будущего в обновленном и вечном сердце Великой Степи", - добавляет он.

Сегодняшний Казахстан, по его мнению, обладает редким потенциалом — использовать уроки прошлого как инструмент для формирования устойчивого и конкурентоспособного будущего.