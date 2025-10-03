LIVE LIVE
Наша цель подготовить новое поколение специалистов для зеленого перехода – Минэнерго

На панельной сессии "Год рабочих профессий: энергия людей" форума KAZENERGY руководитель аппарата Министерства энергетики РК Жанар Жарылгасова рассказала, как Казахстан продвигается в модернизации энергетики и реализации целей зеленого перехода, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, человеческий капитал сегодня становится ключевым фактором конкурентоспособности отрасли.
"Инвестиция в людей – самое надежное вложение. Квалифицированные кадры определяют устойчивость энергетики и служат магнитом для инвестиций", – подчеркнула Жарылгасова.
Казахстан к 2030 году намерен довести долю возобновляемых источников энергии до 15%, а к 2050-му – долю альтернативной энергетики до 50%. На сегодняшний день зеленая генерация составляет 6,4% энергобаланса страны, а в эксплуатации находятся 158 объектов ВИЭ мощностью более 3,2 ГВт.

Одновременно идет масштабная модернизация инфраструктуры. Системный оператор KEGOC реализует программу обновления сетей: строится линия электропередач протяженностью более 600 км, которая впервые соединит западные регионы с единой энергосистемой. До 2035 года планируется реконструировать свыше 17 тысяч км ЛЭП с внедрением технологий Smart Grid.

В газовой отрасли Казахстан намерен увеличить добычу товарного газа до 36,6 млрд кубометров к 2030 году. Для этого с 2026 по 2030 годы будет введено четыре новых газоперерабатывающих завода общей мощностью около 9 млрд кубометров.
 
Особое внимание уделяется цифровизации.
"Сегодня нефтяникам нужны аналитики данных и операторы интеллектуальных систем. ВУЗы внедряют программы по ВИЭ, хранению энергии и цифровым технологиям, открываются лаборатории со смарт-сетями и водородными проектами", – отметила Жарылгасова.
Министерство энергетики совместно с Минобразования обновило стандарты подготовки специалистов: теперь в них заложены "зеленые" и цифровые компетенции. Крупные компании предлагают студентам стажировки, модернизируют учебные курсы и создают программы наставничества.
"Мы видим новое поколение энергетиков мобильными, высококвалифицированными и готовыми учиться всю жизнь. Государство, бизнес и наука объединяют усилия, чтобы готовить специалистов для экономики будущего. Энергия наших людей – неисчерпаемый ресурс, и ее нужно направлять в созидательное русло", – подчеркнула Жарылгасова.

