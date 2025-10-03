На панельной сессии "Год рабочих профессий: энергия людей" форума KAZENERGY руководитель аппарата Министерства энергетики РК Жанар Жарылгасова рассказала, как Казахстан продвигается в модернизации энергетики и реализации целей зеленого перехода, передает корреспондент BAQ.KZ.
По ее словам, человеческий капитал сегодня становится ключевым фактором конкурентоспособности отрасли.
Наша цель подготовить новое поколение специалистов для зеленого перехода – Минэнерго
