Жители Актау пожаловались на массовое появление крыс на набережной города. Видео, на которых грызуны свободно бегают по прибрежной зоне, активно распространяются в соцсетях и вызывают обеспокоенность у горожан, передаёт BAQ.KZ.

По словам очевидцев, особенно много крыс появляется вечером. Многие отмечают, что ситуация ухудшается, несмотря на проведённую ранее дератизацию.

"Кажется, обработку недавно проводили, но, судя по всему, она не дала результата — крыс становится только больше", — пишут пользователи.

В городском отделе ЖКХ порталу Lada подтвердили, что дератизационные работы действительно проводились в мае текущего года. По словам заместителя руководителя ведомства Айдара Бисенова, второй этап обработки запланирован на сентябрь, однако при необходимости может быть проведён раньше.

"Мы передадим специалистам видеоматериалы, чтобы они оценили ситуацию. Если потребуется, проведем внеплановую дератизацию", — заявил он.

Обработка проводилась в районах морского порта, прибрежной зоне, а также в 16–20 микрорайонах Актау, в посёлках Умирзак и Акжелкен. Работы выполняет лицензированная компания ТОО "Медик-Гигиенист".

Горожане просят местные власти не откладывать меры и усилить санитарный контроль на набережной — одной из самых популярных зон отдыха в городе.