Нашествие сайгаков в Павлодарской области сняли на видео
Видео с тысячами сайгаков в Павлодарской степи вызвало бурную реакцию в Сети.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Павлодарской области зафиксировано массовое скопление сайгаков. Видео, снятое в Майском районе, стремительно распространилось по соцсетям, вызвав жаркие дискуссии, передает BAQ.KZ.
На кадрах — сотни, а возможно и тысячи сайгаков, бегущих через степь. Пользователи разделились во мнениях: одни восхищаются красотой дикой природы, другие требуют контроля численности, указывая на ущерб сельскому хозяйству.
- "Это мясо экологичное, дичь. Почему бы не возобновить продажу при контроле отстрела?" — пишут одни.
- "Ужас! Очередная забота для сельхозпроизводителей", — возмущаются другие.
- "Пусть государство выкупает урожай на корню — на питание для сайгаков", — предлагают третьи.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Проблема не нова: ранее на круглом столе Министерства экологии и природных ресурсов обсуждался конфликт интересов между защитой животных и аграрным сектором. Фермеры жалуются на потраву полей, заражение скота, отсутствие ограждений и компенсаций.
Свою позицию представили и ученые: они предложили подход к устойчивому регулированию популяции — от мониторинга до создания полувольных условий обитания.
По данным специалистов, численность сайгаков уже превысила исторические показатели, и вопрос разумного управления становится все более актуальным.
Власти сообщают, что действуют меры: субсидии, мониторинг, частичные компенсации. Однако фермеры заявляют: этого недостаточно.
В ближайшее время планируется выработка новых законодательных инициатив, направленных на баланс между сохранением природного наследия и защитой интересов сельского бизнеса.
Самое читаемое
- Ушел из жизни казахстанский журналист Диас Ахметшарип
- Пять змей поймали во дворе дома в Алматинской области
- "Сидя в лодке на суше": блогер показал, как высохло Аральское море
- Тысячи казахстанцев страдают от сфабрикованных обвинений — депутат
- Скрывавшегося от правосудия иностранца задержали в Казахстане