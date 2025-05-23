В Павлодарской области зафиксировано массовое скопление сайгаков. Видео, снятое в Майском районе, стремительно распространилось по соцсетям, вызвав жаркие дискуссии, передает BAQ.KZ.

На кадрах — сотни, а возможно и тысячи сайгаков, бегущих через степь. Пользователи разделились во мнениях: одни восхищаются красотой дикой природы, другие требуют контроля численности, указывая на ущерб сельскому хозяйству.

"Это мясо экологичное, дичь. Почему бы не возобновить продажу при контроле отстрела?" — пишут одни.

"Ужас! Очередная забота для сельхозпроизводителей", — возмущаются другие.

"Пусть государство выкупает урожай на корню — на питание для сайгаков", — предлагают третьи. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рыбалка и охота в Майском районе Павлодарской области (@rybalkaiokhotavmaiskom)

Проблема не нова: ранее на круглом столе Министерства экологии и природных ресурсов обсуждался конфликт интересов между защитой животных и аграрным сектором. Фермеры жалуются на потраву полей, заражение скота, отсутствие ограждений и компенсаций.

Свою позицию представили и ученые: они предложили подход к устойчивому регулированию популяции — от мониторинга до создания полувольных условий обитания.

По данным специалистов, численность сайгаков уже превысила исторические показатели, и вопрос разумного управления становится все более актуальным.

Власти сообщают, что действуют меры: субсидии, мониторинг, частичные компенсации. Однако фермеры заявляют: этого недостаточно.

В ближайшее время планируется выработка новых законодательных инициатив, направленных на баланс между сохранением природного наследия и защитой интересов сельского бизнеса.