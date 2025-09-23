"Нашлось время расслабиться": Backstreet Boys поделились фото из бани в Астане
Сегодня, 11:47
191Фото: instagram.com/backstreetboys/
Backstreet Boys во время визита в Астану не только дали концерт, но и попробовали казахстанскую баню, передает BAQ.KZ.
Фотографиями из парной участники группы поделились в соцсетях, подписав пост: "Нашлось время немного отдохнуть и расслабиться между концертами в Казахстане".
Для артистов подготовили целую культурную программу: помимо бани, они сажали деревья и участвовали в других активностях, чтобы ближе познакомиться с Казахстаном.
По словам организаторов, музыканты были в восторге от банных традиций и отнеслись к ним как к новому, яркому опыту. Для Backstreet Boys это стало не только способом расслабиться, но и своеобразным знакомством с национальной культурой.
