"Нашлось время расслабиться": Backstreet Boys поделились фото из бани в Астане

Фото: instagram.com/backstreetboys/

Backstreet Boys во время визита в Астану не только дали концерт, но и попробовали казахстанскую баню, передает BAQ.KZ.

Фотографиями из парной участники группы поделились в соцсетях, подписав пост: "Нашлось время немного отдохнуть и расслабиться между концертами в Казахстане".

Для артистов подготовили целую культурную программу: помимо бани, они сажали деревья и участвовали в других активностях, чтобы ближе познакомиться с Казахстаном.

По словам организаторов, музыканты были в восторге от банных традиций и отнеслись к ним как к новому, яркому опыту. Для Backstreet Boys это стало не только способом расслабиться, но и своеобразным знакомством с национальной культурой.

 
 
 
 
 
