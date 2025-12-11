В 2025 году Казахстан серьёзно улучшил систему бесплатного лекарственного обеспечения, передает BAQ.KZ. Министерство здравоохранения объявило: неснижаемый запас препаратов вырос до 21 млрд тенге — деньги удалось выделить за счет собственных средств Единого дистрибьютора. Это значит, что в случае экстренной ситуации или появления новых пациентов страна сможет обеспечить людей нужными лекарствами минимум на два-три месяца.

Главная новость — расширение перечня жизненно важных препаратов. Если раньше в резерве было всего 12 наименований, то теперь их 341: от лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии до препаратов для редких диагнозов. Такой запас — своего рода страховка, позволяющая не зависеть от сбоев поставок и моментально реагировать на всплеск потребности.

Чтобы лекарства не застревали в пути, Единый дистрибьютор СК "Фармация" улучшил логистику: теперь доставка в регионы занимает не 10, а 5 рабочих дней. Количество операционных складов выросло ровно вдвое — с 9 до 18. Это помогло разгрузить центральные хабы и сделать поставки более быстрыми и равномерными, особенно в отдалённые области.

Наша главная задача — чтобы каждый пациент, независимо от региона, своевременно получал необходимые лекарства, — подчеркнула министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

По её словам, расширение резервов и обновление логистики — стратегические шаги для устойчивости всей системы лекарственного обеспечения.