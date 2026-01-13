На брифинге в Правительстве Нуржан Нуржигитов, министр водных ресурсов и ирригации, ответил на вопрос о готовности страны к весеннему половодью, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что работы по предотвращению возможных паводков уже ведутся и находятся под постоянным контролем.

– Подготовка идет активно, особенно в Восточном, Северном, Западном и Центральном регионах страны. Мы контролируем режим работы всех водохранилищ и обеспечиваем необходимый свободный объем воды к 1 марта, — сообщил Нуржигитов.

Министр подчеркнул, что ключевым инструментом планирования является сочетание данных Казгидромета и собственной программы TALSIM-NG, разработанной совместно с Нидерландами и Германией. На основе этих прогнозов водохранилища корректируют режим работы с учетом толщины льда, объема снега и потенциального таяния.

– В некоторых регионах толщина льда достигает 50–80 сантиметров. Прогноз по снегу и талой воде будет окончательно уточнен в феврале, после чего мы внесем необходимые корректировки. Совместно с местными исполнительными органами и МЧС мы продолжаем тесно координировать подготовку, чтобы минимизировать риски паводков, — отметил министр.

По его словам, опыт прошлых лет показывает эффективность принятых мер: многие проблемы удалось решить благодаря своевременной подготовке и взаимодействию министерства с регионами.