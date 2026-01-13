Насколько Казахстан готов к весенним паводкам, рассказали в Правительстве
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На брифинге в Правительстве Нуржан Нуржигитов, министр водных ресурсов и ирригации, ответил на вопрос о готовности страны к весеннему половодью, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что работы по предотвращению возможных паводков уже ведутся и находятся под постоянным контролем.
– Подготовка идет активно, особенно в Восточном, Северном, Западном и Центральном регионах страны. Мы контролируем режим работы всех водохранилищ и обеспечиваем необходимый свободный объем воды к 1 марта, — сообщил Нуржигитов.
Министр подчеркнул, что ключевым инструментом планирования является сочетание данных Казгидромета и собственной программы TALSIM-NG, разработанной совместно с Нидерландами и Германией. На основе этих прогнозов водохранилища корректируют режим работы с учетом толщины льда, объема снега и потенциального таяния.
– В некоторых регионах толщина льда достигает 50–80 сантиметров. Прогноз по снегу и талой воде будет окончательно уточнен в феврале, после чего мы внесем необходимые корректировки. Совместно с местными исполнительными органами и МЧС мы продолжаем тесно координировать подготовку, чтобы минимизировать риски паводков, — отметил министр.
По его словам, опыт прошлых лет показывает эффективность принятых мер: многие проблемы удалось решить благодаря своевременной подготовке и взаимодействию министерства с регионами.
Самое читаемое
- Авто мечты откладываются: автолизинг оказался слишком дорогим для казахстанцев
- В отдаленном селе Кызылординской области открылась школа на 150 мест
- "Едет почти бесшумно": как жители Астаны реагируют на тестовый запуск LRT
- Убийство 21-летней девушки в Шымкенте: подозреваемый был знаком с погибшей
- Плакал и снимал на видео: конфликт со студентом из Индии в Шымкенте попал в Сеть