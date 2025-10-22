Атака беспилотника на Оренбургский газоперерабатывающий завод выявила критическую зависимость Казахстана от зарубежных мощностей. Предприятие, перерабатывающее значительную часть карачаганакского газа, временно остановило приём сырья, что может привести к снижению добычи конденсата на 25% и затронуть экспорт и внутренний рынок. До пандемии страна планировала перерабатывать внутри страны около 8 млрд кубометров газа, однако эти объёмы до сих пор идут на российские мощности. Инцидент поставил перед Казахстаном стратегический вопрос: пора ли перейти от сырьевой модели к полному контролю над переработкой и выпуском готовой продукции? Подробнее – в материале корреспондента BAQ.KZ.

Инцидент, сравнимый с техногенной ЧС

Как отметил председатель Президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашид Жаксылыков, произошедшее в Оренбурге стало шоковым событием не только для нефтегазовой отрасли, но и для всей экономики Казахстана.

"Самый последний инцидент с Оренбургским газоперерабатывающим заводом стал для Казахстана настоящей шоковой ситуацией. Его можно сравнить с техногенной чрезвычайной ситуацией, последствия которой невозможно оценить мгновенно. Учитывая, что значительная часть казахстанского газа исторически перерабатывается именно на этом предприятии, происшествие стало тревожным сигналом для всей отрасли", - отметил он.

Сегодня сложно точно определить масштаб возможных экономических последствий: это могут быть как упущенная выгода и дополнительные расходы, так и временная потеря экспортного потенциала. Более того, не исключено, что подобные инциденты могут повторяться, поэтому делать поспешные прогнозы пока преждевременно.

Дипломатия и защита экономических интересов

Ситуация с ОГПЗ показала, что Казахстану необходимо более активно использовать дипломатические инструменты, чтобы защищать свои экономические интересы в условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.

"В нынешних обстоятельствах Казахстану необходимо усилить дипломатические каналы. Нашим дипломатам сейчас следует быть особенно внимательными в отношениях как с Россией, так и с Украиной. Мы должны донести до украинской стороны, где проходят линии пересечения экономических интересов Казахстана и России. Украина знает, что Казахстан не признает аннексию Крыма, Донбасса и Луганска и поддерживает восстановление суверенитета Украины в границах 1991 года. Однако, признавая эти принципы, Украина также не должна наносить ущерб нашим экономическим интересам", - подчеркнул Жаксылыков.

"Газ принадлежит народу": пора строить свои мощности

Главный урок этой ситуации, по мнению эксперта, заключается в необходимости полного контроля над переработкой собственных ресурсов. Казахстан не может позволить себе зависимость от иностранных мощностей, даже если речь идёт о дружественных государствах.

"Первое, что мы должны усвоить из этой ситуации – газ принадлежит казахстанскому народу. Это наш ресурс, и переработка должна происходить на нашей территории. Мы не можем зависеть от другой страны, какой бы дружественной она ни была. У нас разные экономики, традиции и менталитет. Как гласит казахская пословица: “У каждого свой казан, и каждый ест из своего казана”. Мы должны беречь свой “казан” – свои ресурсы и национальные интересы", - заявил он.

Газ уже стал ключевым экспортным потенциалом Казахстана и важной частью внутренней экономики. Он используется домохозяйствами, автолюбителями, промышленностью и бизнесом, постепенно вытесняя другие энергоносители благодаря своей экологичности и экономической эффективности.

По словам Жаксылыкова, Казахстан не имеет права зависеть от переработки газа за пределами своей территории. Напротив, необходимо создать собственный полный цикл переработки – от добычи до выпуска готовой продукции.

До пандемии Казахстан планировал перерабатывать внутри страны около 8 млрд кубометров газа, которые сейчас направляются в Оренбург. Однако затянувшиеся споры с инвесторами тормозят реализацию проектов. Жаксылыков считает, что сейчас настал важный период, когда пора перейти от дискуссий к действиям.

"Как бы тяжело ни было, мы должны диверсифицировать экономику и создать собственный полный цикл переработки газа – от добычи до производства конечной продукции. Казахстан должен быть самостоятельным хозяином своих ресурсов. Сейчас именно тот исторический момент, когда нужно ускоренно реализовать проекты по строительству отечественных газоперерабатывающих заводов. Газ Карачаганака должен перерабатываться в Казахстане", - отметил эксперт.

Жаксылыков считает, что ожидание окончания конфликта между Россией и Украиной – ошибочная стратегия: за четыре года войны Казахстан мог бы уже построить собственные мощности.

Риски энергетической безопасности

Сегодня Министерство энергетики РК заверяет, что газоснабжение страны продолжается в полном объёме и в штатном режиме. Однако, по мнению Жаксылыкова, однако это не дает никаких гарантий.

"Стабильность может быть гарантирована только тогда, когда производство и переработка газа полностью находятся в наших руках. Когда Казахстан сам перерабатывает свой газ, когда готовая продукция принадлежит нашей стране, – только тогда можно уверенно сказать: "Да, у нас все под контролем", - считает он.

Если же Казахстан остаётся зависимым от зарубежной переработки, говорить о долгосрочной стабильности преждевременно: новые атаки или техногенные инциденты могут привести к новым кризисам.

Мировая энергетика остаётся сильно зависимой от природного газа: он составляет около 25% мирового энергопотребления и остаётся одним из самых востребованных энергоносителей. В Казахстане растёт внутреннее потребление газа, особенно в транспортном секторе, где его использование помогает снижать уровень загрязнения воздуха.

Потенциал и ресурсы для собственного ГПЗ - есть

По мнению эксперта Казахстан располагает всем необходимым для строительства газоперерабатывающих заводов: финансами, квалифицированными кадрами и опытом реализации сложнейших проектов, таких как Кашаган. Однако юридические и переговорные вопросы с инвесторами остаются нерешёнными.

"Я бы хотел, чтобы это началось уже сегодня. У нас есть финансовые ресурсы, профессиональные кадры и сильные компании с международным опытом – в том числе опыт реализации одного из самых сложных проектов в мире – Кашаган в Каспийском море. Параллельно не закрыт спор с инвесторами Карачаганак – это также тормозит процесс", - отметил он.

Региональный спрос на газ растёт: Узбекистан уже заключил соглашение о поставках с Россией, а газовые потоки могут быть направлены в Кыргызстан, Монголию, Афганистан и Пакистан. Это открывает для Казахстана значительный экспортный потенциал.

Жаксылыков уверен, что Казахстан должен как можно скорее решить все юридические и инвестиционные вопросы и начать реализацию собственных газовых проектов. В противном случае страна рискует столкнуться с дефицитом товарного газа и потерей конкурентных преимуществ.