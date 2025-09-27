В Пекине стартовал крупный международный турнир по настольному теннису China Smash 2025, передает BAQ.KZ cо ссылкой на НОК. Казахстанец Кирилл Герасименко успешно начал квалификацию, обыграв представителя Мальты Амиррезу Аббаси.

Сегодня, 27 сентября, во втором раунде он сыграет против шведа Маттиаса Фалька — чемпиона мира в парном разряде и серебряного призёра ЧМ в личном. Интересно, что Герасименко и Фальк вместе выступают за немецкий клуб "Вердер".