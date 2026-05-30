Настоятеля Шаолиньского монастыря приговорили к 24 годам тюрьмы за взятки

Бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря в Китае Ши Юнсина приговорили к 24 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайские государственные медиа.

Ему инкриминируются растрата и взяточничество.

Согласно информации, суд в центральной китайской провинции Хэнань вынес приговор, заявив, что Ши, злоупотребляя своим положением, присваивал, неправомерно расходовал средства, а также получал и давал взятки на общую сумму около 300 млн юаней ($44,33 млн) на протяжении почти трех десятилетий.