Наступление в Газе: Нетаньяху заявил о переговорах по освобождению заложников
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Израильские войска начали наземное наступление на город Газа после серии авиаударов и артобстрелов, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Армия обороны Израиля заявила о занятии позиций в районах Зейтун и Джабалия. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, прибывший в расположение одной из дивизий в секторе, сообщил, что распорядился начать немедленные переговоры об освобождении израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.
Я приехал утвердить планы ЦАХАЛ по установлению контроля над городом Газа и разгрома ХАМАС. В то же время я распорядился немедленно начать переговоры об освобождении всех наших заложников и завершении войны на условиях, приемлемых для Израиля, — сказал он.
Ранее Минобороны Израиля одобрило мобилизацию около 60 тысяч резервистов для штурма города. Военные предупредили медицинские учреждения и международные организации на севере Газы о необходимости готовиться к эвакуации населения на юг. По данным СМИ, сотни жителей уже покидают районы Зейтун и Сабра, перемещаясь в более безопасные части города.
Самое читаемое
- "Рядом была мама": сын водителя, сбившего детей в Урджаре, попросил прощения
- 10-летний мальчик погиб от удара молнии в Акмолинской области
- Как обманывают казахстанцев на ремонтах квартир: почему "простые" схемы всё ещё работают
- Огнеборцы спасли женщину из задымленной квартиры в Алматы
- Поездка за 5000 тенге обернулась судимостью и штрафом для костанайца