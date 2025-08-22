Израильские войска начали наземное наступление на город Газа после серии авиаударов и артобстрелов, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Армия обороны Израиля заявила о занятии позиций в районах Зейтун и Джабалия. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, прибывший в расположение одной из дивизий в секторе, сообщил, что распорядился начать немедленные переговоры об освобождении израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.

Я приехал утвердить планы ЦАХАЛ по установлению контроля над городом Газа и разгрома ХАМАС. В то же время я распорядился немедленно начать переговоры об освобождении всех наших заложников и завершении войны на условиях, приемлемых для Израиля, — сказал он.

Ранее Минобороны Израиля одобрило мобилизацию около 60 тысяч резервистов для штурма города. Военные предупредили медицинские учреждения и международные организации на севере Газы о необходимости готовиться к эвакуации населения на юг. По данным СМИ, сотни жителей уже покидают районы Зейтун и Сабра, перемещаясь в более безопасные части города.