На чемпионате мира по боксу в Ливерпуле сборная Казахстана пополнила копилку медалей сразу двумя золотыми наградами, передает BAQ.KZ. В финале весовой категории до 70 кг Наталья Богданова уверенно победила австралийку Лекейшу Перголити со счётом 5:0.

Тяжеловес Айбек Оралбай в драматичном финале свыше 90 кг одержал историческую победу над узбекским боксёром Джахонгиром Закировым — 3:2. Таким образом, он стал первым чемпионом мира в супертяжёлом весе в истории казахстанского бокса.

Ранее золотыми медалями отметились братья Сабырхан — Махмуд и Торехан, а также Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Санжар Ташкенбай. "Серебро" завоевала Назым Кызайбай, бронзовые награды — Виктория Графеева и Ельдана Талипова. В общей сложности сборная Казахстана завершила чемпионат с семью золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями, подтвердив статус одной из сильнейших команд планеты.