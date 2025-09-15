Наталья Богданова и Айбек Оралбай принесли стране ещё два "золота" на ЧМ в Ливерпуле
В копилке сборной Казахстана — уже семь золотых медалей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На чемпионате мира по боксу в Ливерпуле сборная Казахстана пополнила копилку медалей сразу двумя золотыми наградами, передает BAQ.KZ. В финале весовой категории до 70 кг Наталья Богданова уверенно победила австралийку Лекейшу Перголити со счётом 5:0.
Тяжеловес Айбек Оралбай в драматичном финале свыше 90 кг одержал историческую победу над узбекским боксёром Джахонгиром Закировым — 3:2. Таким образом, он стал первым чемпионом мира в супертяжёлом весе в истории казахстанского бокса.
Ранее золотыми медалями отметились братья Сабырхан — Махмуд и Торехан, а также Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Санжар Ташкенбай. "Серебро" завоевала Назым Кызайбай, бронзовые награды — Виктория Графеева и Ельдана Талипова. В общей сложности сборная Казахстана завершила чемпионат с семью золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями, подтвердив статус одной из сильнейших команд планеты.
Самое читаемое
- Трагическая ночь на дорогах Казахстана: в двух ДТП погибли 15 человек
- Назым Кызайбай вышла в финал чемпионата мира по боксу
- Трамп пообещал "заняться Соросом": новый виток противостояния
- Теннисистка Мария Шарапова продала дом за 25 млн долларов баскетболисту
- В Жамбылской области подросток погиб после драки со сверстниками