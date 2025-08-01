В июле курс тенге ослаб на 4%, достигнув отметки 540,72 тенге за доллар США, при этом активность на валютном рынке Казахстана заметно выросла, передает BAQ.KZ.

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже увеличился с 235 до 260 миллионов долларов, а общий месячный объем достиг 5,7 миллиарда долларов.

Национальный фонд в июле продал валюту на сумму 700 миллионов долларов, что помогло обеспечить финансирование республиканского бюджета и крупного инфраструктурного проекта — строительства газопровода "Талдыкорган-Ушарал". Продажи валюты из фонда составили 12% от общего объема торгов, или около 32 миллионов долларов ежедневно.

Согласно предварительным прогнозам правительства, в августе планируется продажа из Национального фонда от 400 до 500 миллионов долларов, что связано с ожидаемыми налоговыми поступлениями и необходимостью выделения трансфертов в бюджет.

Национальный банк активно применяет механизм зеркалирования — в июле было стерилизовано 290 миллиардов тенге, а в августе ожидается аналогичный объем валютных операций. Кроме того, 30 июля на фоне низкой ликвидности и усилившегося спекулятивного давления регулятор провёл валютные интервенции на сумму 125,6 миллиона долларов, что помогло стабилизировать рынок и снизить спекулятивную активность.

Объем обязательной продажи валютной выручки квазигосударственными субъектами в июле составил около 450 миллионов долларов. При этом Национальный банк поддерживает валютную долю пенсионных активов ЕНПФ на уровне не менее 40%, приобретая валюту на сумму 35 миллионов долларов. В августе покупки валюты пенсионным фондом приостановлены из-за превышения лимита доли.