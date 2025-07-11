Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение оставить базовую ставку без изменений - на уровне 16,5% годовых с коридором +/-1 процентный пункт, передает BAQ.KZ.

По данным Нацбанка, годовая инфляция в июне составила 11,8%, оставаясь на высоком уровне по всем компонентам. Месячный прирост цен, напротив, замедлился до 0,8%. При этом сохраняется значительное инфляционное давление, обусловленное внутренними факторами - в частности, тарифными реформами, бюджетными стимулами и устойчивым потребительским спросом, подпитываемым ростом розничного кредитования.

Несмотря на некоторое снижение инфляционных ожиданий среди населения, они остаются нестабильными и повышенными.

Среди внешних факторов регулятор отмечает снижение инфляционного давления со стороны России - ключевого торгового партнёра Казахстана, а также высокие мировые цены на продовольствие, за исключением зерновых. Вместе с тем сохраняется волатильность на сырьевых и финансовых рынках на фоне геополитической напряжённости, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

Нацбанк ожидает, что дезинфляционное влияние ставки будет усиливаться за счёт дополнительных мер: зеркалирования золотовалютных операций, изменения нормативов обязательных резервов и введения макропруденциальных ограничений на потребительские кредиты. Дополнительный эффект окажет корректировка сроков и темпов роста коммунальных тарифов, ранее анонсированная правительством.

В регуляторе допускают, что ставка может сохраниться на текущем уровне до конца 2025 года — при сохранении текущего баланса инфляционных рисков и внешней неопределённости.