Национальный банк Казахстана решил не трогать базовую ставку: она осталась на уровне 16,5% годовых. Такое решение принято на фоне продолжающегося роста цен в стране: инфляция в мае достигла 11,3%, а больше всего дорожают услуги и еда, передаёт корреспондент BAQ KZ.

Как сообщили в Нацбанке, решение принято с учетом анализа текущих макроэкономических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса инфляционных рисков.

"Годовая инфляция по итогам мая достигла 11,3%. Ключевым драйвером роста цен в последние месяцы остается сервисная инфляция вследствие заметного удорожания как регулируемых тарифов, так и рыночных услуг. Ускорение темпов роста цен также наблюдается по продовольственным товарам. Месячная инфляция в мае составила 0,9%, заметно превысив историческую динамику. Показатели базовой и сезонно очищенной инфляции составили 10,1% и 11,4%, соответственно, в пересчете на год", - говорится в пресс-релизе НБ РК.

Нацбанк отмечает, что на фоне роста потребительского спроса, удорожания производственных издержек и продолжающегося фискального стимулирования давление на цены сохраняется. Инфляционные ожидания населения также усилились: в мае они достигли 14,1% против 12,2% в апреле.

Внешние факторы также способствуют инфляционному давлению: высокая инфляция в России, рост мировых цен на продовольствие, колебания валютных курсов и торговые конфликты усиливают риски. При этом риторика центральных банков остается сдержанной, несмотря на рыночные ожидания смягчения денежно-кредитной политики.

"Прогноз инфляции на 2025 и 2026 годы пересмотрен. В 2025 году она ожидается в пределах 10,5-12,5%, в 2026 году – 9,5-11,5%. По итогам 2027 года инфляция снизится до уровня 5,5-7,5% как результат сдерживающей денежно-кредитной политики и постепенного сворачивания мер бюджетной поддержки в рамках предстоящей налогово-бюджетной консолидации", - отметили в Нацбанке.

Одновременно Национальный Банк понизил сценарную цену на нефть марки Brent до $60 за баррель до конца прогнозного горизонта. Это также оказывает влияние на пересмотр инфляционных прогнозов, особенно в сочетании с ростом внутренних цен на продукты и усилением потребительского спроса.

Прогноз роста ВВП Казахстана на 2025 год повышен до 5-6% на фоне активизации внутреннего спроса и инвестиционной активности. В 2026 году рост ожидается на уровне 4-5% с учетом снижения экспортных доходов. В дальнейшем темпы роста будут зависеть от реализации структурных реформ, увеличения инвестиций и либерализации экономики.

Нацбанк подчеркивает, что текущий уровень базовой ставки, вероятнее всего, будет сохраняться до конца 2025 года. При этом регулятор не исключает ужесточения политики в случае усиления проинфляционных рисков.

С текущего прогнозного раунда Национальный Банк начнет публиковать резюме обсуждений решений по базовой ставке – это направлено на повышение прозрачности и предсказуемости проводимой политики. Полный аналитический обзор будет опубликован в Докладе о денежно-кредитной политике 11 июня 2025 года.

Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике запланировано на 11 июля 2025 года.