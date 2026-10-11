Нацбанк Казахстана выпустит серебряные монеты с ниобием стоимостью 53 тысячи тенге

Национальный банк Казахстана выпустит в обращение коллекционные монеты «Nb (ниобий)» из серебра 925 пробы со вставкой из редкого металла. Приобрести их можно будет с 12 октября 2026 года в интернет-магазине Нацбанка.

Монеты входят в серию «Недра Казахстана». Их изготовили на Казахстанском монетном дворе. Общая масса одной монеты составляет 32,8 грамма, включая 31,1 грамма серебра и 1,7 грамма ниобия. Диаметр — 38,61 миллиметра, качество изготовления — proof.

Номинал монеты составляет 1 000 тенге, а стоимость при продаже — 53 тысячи тенге. Тираж ограничен одной тысячей экземпляров.

Ниобий — редкий металл с атомным номером 41. Его используют в металлургии, электронике, аэрокосмической и атомной промышленности. Название металла происходит от имени Ниобы — персонажа древнегреческой мифологии, дочери Тантала.

В Нацбанке напоминают, что коллекционные монеты обязательны к приёму по номинальной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей. Их также можно использовать для зачисления на банковские счета, переводов, размена и обмена во всех банках страны.