Национальный банк Казахстана объявил о запуске новых пилотных проектов в рамках расширенной регуляторной песочницы по цифровым активам, передает BAQ.KZ. Один из ключевых элементов — легальный обмен криптовалюты на деньги.

В сообщении регулятора говорится, что в тестировании участвуют банки второго уровня, платёжные организации, а также другие юридические лица — резиденты Казахстана. Новая модель создаёт контролируемую среду, где можно опробовать финансовые технологии и цифровые продукты без угрозы для стабильности всей системы.

Пилот охватывает четыре основных направления: выпуск стейблкоинов, обеспеченных тенге; токенизацию реальных активов и недвижимости; выпуск цифровых ценных бумаг, а также операции по обмену криптовалюты на фиатные деньги.

Особое внимание в Нацбанке уделяют именно обмену криптовалют: проект позволит оценить масштабы и риски использования цифровых валют, а также создать легальные каналы для граждан и бизнеса, ранее действовавших в "серой" зоне.

Регулятор подчёркивает, что песочница остаётся открытой для новых участников, и приглашает все заинтересованные стороны подавать заявки.