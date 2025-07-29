Нацбанк Казахстана запустил пилотные проекты по обмену криптовалюты на деньги
Новая инициатива реализуется в специальной регуляторной песочнице и охватывает несколько направлений развития цифровых финансов.
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Национальный банк Казахстана объявил о запуске новых пилотных проектов в рамках расширенной регуляторной песочницы по цифровым активам, передает BAQ.KZ. Один из ключевых элементов — легальный обмен криптовалюты на деньги.
В сообщении регулятора говорится, что в тестировании участвуют банки второго уровня, платёжные организации, а также другие юридические лица — резиденты Казахстана. Новая модель создаёт контролируемую среду, где можно опробовать финансовые технологии и цифровые продукты без угрозы для стабильности всей системы.
Пилот охватывает четыре основных направления: выпуск стейблкоинов, обеспеченных тенге; токенизацию реальных активов и недвижимости; выпуск цифровых ценных бумаг, а также операции по обмену криптовалюты на фиатные деньги.
Особое внимание в Нацбанке уделяют именно обмену криптовалют: проект позволит оценить масштабы и риски использования цифровых валют, а также создать легальные каналы для граждан и бизнеса, ранее действовавших в "серой" зоне.
Регулятор подчёркивает, что песочница остаётся открытой для новых участников, и приглашает все заинтересованные стороны подавать заявки.
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