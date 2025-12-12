Национальный банк РК опубликовал официальные курсы иностранных валют к тенге на пятницу, 12 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ.

Показатели отражают умеренное колебание основных мировых валют, остающееся в пределах текущего рыночного диапазона.

Согласно данным регулятора, доллар закрепился на уровне 520,02 тенге, евро достиг 608,79 тенге, а фунт стерлингов составил 695,58 тенге. Среди популярных валют региона дирхам ОАЭ установлен на отметке 141,59 тенге, китайский юань — 73,68 тенге, турецкая лира — 12,21 тенге. Курсы гривны, сома и рубля также продемонстрировали стабильность — 12,31, 5,95 и 6,57 тенге соответственно.

Параллельно с официальными данными стали известны ориентиры обменных пунктов в крупных городах страны. В Алматы курс доллара варьируется от 520 до 524 тенге, евро — от 609 до 613 тенге, а рубля — от 6,5 до 6,58 тенге.

В Астане диапазон slightly шире: покупка и продажа доллара находятся в пределах 520–526 тенге, евро — 605–615 тенге, а рубля — 6,45–6,6 тенге.