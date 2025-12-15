Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на понедельник, 15 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ.

Данные отражают текущую ситуацию на валютном рынке и используются в расчетах финансовых операций по всей стране.

Согласно информации регулятора, официальный курс доллара США установлен на уровне 522,38 тенге. Евро торгуется по 612,6 тенге, китайский юань — 74,05 тенге, а российский рубль — 6,54 тенге.

Параллельно были опубликованы сведения о курсах валют в обменных пунктах крупнейших городов страны. Как показывает мониторинг портала kurs.kz, обменники в мегаполисах предлагают собственные диапазоны покупки и продажи, которые могут отличаться от официальных значений.

В Алматы доллар покупают в среднем по 521 тенге и продают по 524 тенге. Курс евро колеблется в пределах от 611 до 616 тенге, а российский рубль предлагается по 6,5–6,55 тенге.

В Астане диапазон по доллару шире: покупка начинается от 521 тенге, продажа достигает 528 тенге. Евро в столице торгуется в коридоре от 610 до 620 тенге, а курс рубля составляет 6,42–6,57 тенге.