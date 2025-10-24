Нацбанк обновил курсы валют на 24 октября
Сегодня, 16:56
Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже по итогам торгов 24 октября составил 538,13 тенге, передает BAQ.KZ.
За сутки американская валюта практически не изменилась в цене, прибавив лишь 0,01 тенге.
В обменных пунктах страны курс доллара также остаётся стабильным. Средняя стоимость покупки составляет 539–539,5 тенге, а продажи — 540–541 тенге.
Евро торгуется в диапазоне 624–625 тенге при покупке и 626–628 тенге при продаже. Российский рубль можно купить по цене 6,55–6,59 тенге, а продать — за 6,61–6,67 тенге.
Таким образом, на валютном рынке Казахстана сохраняется относительная стабильность, без резких колебаний курса.
