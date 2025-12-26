Национальный банк Республики Казахстан представил официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на пятницу, 26 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ. Регулятор также опубликовал данные по основным валютам, используемым при расчетах на внутреннем рынке.

Согласно информации Национального банка, официальный курс доллара США установлен на уровне 512,81 тенге, евро — 604,19 тенге. Китайский юань оценивается в 73,2 тенге, российский рубль — в 6,57 тенге.

Наряду с этим стали доступны сведения о курсах покупки и продажи валют в обменных пунктах крупнейших городов страны. По данным портала kurs.kz, в Алматы доллар США предлагается в диапазоне 512–515 тенге, евро — 602–607 тенге, российский рубль — 6,43–6,53 тенге.

В Астане обменные пункты устанавливают курс доллара США на уровне 508–515 тенге, евро — 601–611 тенге, российского рубля — 6,4–6,55 тенге.

Опубликованные данные отражают текущую ситуацию на валютном рынке и используются участниками финансовых операций в качестве ориентира при проведении обменных и расчетных операций.