Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на понедельник, 29 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ.

Данные представлены на фоне продолжающегося интереса участников рынка и населения к ситуации на валютном рынке.

Согласно информации Национальный банк Республики Казахстан, официальный курс доллара США установлен на уровне 504,6 тенге. Евро торгуется по 594,27 тенге, китайский юань — по 72,01 тенге, российский рубль — по 6,48 тенге.

Наряду с официальными значениями опубликованы курсы, действующие в обменных пунктах крупных городов страны. По данным портала kurs.kz, в Алматы доллар покупают и продают в диапазоне от 509 до 511 тенге, евро — от 596 до 601 тенге, российский рубль — от 6,4 до 6,47 тенге.

В Астане обменные пункты предлагают доллар США по курсам от 507 до 513 тенге, евро — от 592 до 602 тенге, российский рубль — от 6,4 до 6,55 тенге.

Таким образом, разница между официальными курсами и предложениями обменных пунктов сохраняется, отражая текущую рыночную конъюнктуру и региональные особенности спроса и предложения на наличную иностранную валюту.