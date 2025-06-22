Председатель Национального банка Тимур Сулейменов провёл совещание, посвящённое цифровой финансовой инфраструктуре и ходу реализации проектов в этой сфере, передаёт BAQ.KZ.

На встрече АО "Национальная платёжная корпорация" рассказала о развитии межбанковской системы мобильных платежей на платформе Open API, внедрении цифрового тенге (в том числе для международных переводов) и работе Национального Антифрод-центра.

Сейчас к проекту Open API подключены 5 банков, ещё 4 — проходят тестирование. С момента старта пользователи провели более 2 тысяч переводов на сумму около 200 миллионов тенге. Новый механизм помогает банкам сократить издержки и снижает стоимость услуг для клиентов.

Также на совещании обсудили поручения Президента по цифровым активам. Уже готовятся пилотные проекты, запуск которых намечен на июль. Среди них — токенизация недвижимости и золота, а также выпуск стейблкоинов, обеспеченных тенге. Все эти проекты реализуются в рамках "регуляторной песочницы" Нацбанка.

В завершение встречи обозначили приоритеты по развитию цифровой финансовой экосистемы и дальнейших fintech-проектов.

АО "Национальная платёжная корпорация" — дочерняя структура Нацбанка, отвечает за межбанковские переводы, клиринг и развитие национальной платёжной системы. Также занимается исследованиями и запуском пилотных fintech-проектов. Через неё ежедневно проходит около 9 триллионов тенге — это 90% всех безналичных платежей в стране.