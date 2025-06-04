В мае 2025 года индекс деловой активности в Казахстане вырос до 51,4 пункта против 50,5 в апреле. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка Рустем Оразалин, передает BAQ.KZ.

По его словам, улучшение наблюдается в ключевых секторах экономики. В производственной сфере индекс увеличился с 53,0 до 53,7, в торговле — с 51,2 до 52,3, в секторе услуг — с 50,1 до 51,0. Эти значения отражают продолжение положительной динамики и указывают на оживление экономической активности.

В строительстве и горнодобывающей промышленности также зафиксированы положительные сдвиги, хотя значения индексов остаются ниже нейтрального уровня: 49,8 и 49,1 соответственно (в апреле — 48,8 и 48,2). В этих секторах отмечено увеличение объемов производства и активности, однако они всё ещё находятся в "зоне сжатия".

Также улучшился индекс бизнес-климата (ИБК), составив 14,5 пункта. Это произошло благодаря повышению оценки как текущих условий ведения бизнеса, так и ожиданий по поводу будущей ситуации. Индикатор "часов" бизнес-цикла продолжает находиться в области роста.

"Предприятия отметили увеличение спроса на свою продукцию и услуги, особенно в производственной отрасли. Хотя темп роста спроса немного замедлился по сравнению с апрелем, в целом бизнес сохраняет позитивные ожидания", — сообщил Рустем Оразалин.

Нацбанк продолжает отслеживать динамику деловой активности как один из ключевых индикаторов состояния экономики.