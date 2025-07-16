Национальный Банк Казахстана объявил о запуске образовательной программы с предоставлением грантов для подготовки специалистов в сфере финансов, экономики и цифровых технологий, передаёт BAQ.KZ.

В 2025 году гранты будут выделены на обучение в рамках совместных программ с двумя ведущими вузами страны:

Университет Нархоз - 5 грантов по направлениям: "Финансовый аналитик", "Финансовый риск-менеджмент", "Макроаналитика и прогнозирование";

Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) — 14 грантов по направлениям: "Финансовый риск-менеджмент и наука о данных", "Макрофинансы и наука о данных", "Финансовые технологии".

Цель программы - подготовка высококвалифицированных кадров для Национального Банка, его дочерних организаций, а также Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Обучение стартует в октябре 2025 года и продлится два академических года. Специальности охватывают финансы, экономику, риск-менеджмент, статистику, эконометрику, бухгалтерский учет, программирование и машинное обучение.

Конкурсный отбор будет проходить: в КБТУ — с 11 по 29 августа, в Нархозе — с 4 по 6 сентября.

По окончании обучения и прохождении собеседования выпускники получат возможность трудоустройства в финансовых институтах страны.