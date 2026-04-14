Национальный Банк Казахстана сообщил об участившихся случаях телефонного и интернет-мошенничества, направленного на получение персональных данных граждан.

Как сообщили в НБРК, злоумышленники рассылают сообщения с текстом «статус вашего займа был обновлён» и прикрепляют ссылку, при этом не указывая название финансовой организации. Такие уведомления рассчитаны на эффект неожиданности: даже если человек не оформлял кредит, это может вызвать тревогу и подтолкнуть к поспешным действиям.

После перехода по ссылке пользователь попадает на поддельный сайт, который внешне копирует страницы банков или микрофинансовых организаций. Там просят ввести личные данные: номер телефона, ИИН, реквизиты банковской карты и другие конфиденциальные сведения. В некоторых случаях ссылка ведёт на скачивание вредоносного приложения, которое после установки даёт мошенникам доступ к устройству.

Нацбанк рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам и проверять кредитную историю только через официальные источники, а именно сайт Государственного кредитного бюро или портал электронного правительства. Также гражданам советуют подключить услугу «Стоп-кредит», которая ограничивает возможность оформления онлайн-займов.

Кроме того, в Нацбанке напомнили, что их сотрудники не звонят гражданам, не предлагают инвестиции, не обслуживают счета физических лиц и не проводят денежные расчёты с населением.