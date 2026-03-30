Национальный Банк Казахстана предупредил казахстанцев об участившихся случаях мошенничества, связанных с распространением ложных предложений об инвестициях с использованием цифрового тенге, передает BAQ.kz.

По информации Нацбанка, злоумышленники активно распространяют в социальных сетях рекламу о якобы «государственном инвестиционном проекте цифрового тенге», якобы гарантирующем за короткий срок высокую доходность и поддержку в лице государства и Национального Банка.

Используя такие сообщения, злоумышленники привлекают пользователей на фишинговые сайты, где под предлогом «ограниченного предложения» или «последней возможности» призывают граждан вложить деньги в фиктивный проект. На поддельных платформах создается видимость личного кабинета с демонстрацией «растущей прибыли» для побуждения граждан к повторным вложениям. В результате злоумышленники обманным путем получают доступ к денежным средствам граждан.

“Национальный Банк сообщает, что цифровой тенге – это цифровая форма национальной валюты и законное платежное средство. Цифровой тенге не является инвестиционным инструментом и не предназначен для получения прибыли. В этой связи Национальный Банк призывает граждан проявлять осторожность при переходе по рекламным ссылкам в сети Интернет и получении звонков с неизвестных номеров. Проверять информацию исключительно через официальные источники, не устанавливать приложения удаленного доступа”, - говорится в сообщении НБК.

Также в финрегуляторе добавили, что работники Нацбанка не осуществляют аудио и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств и не проводят денежные расчеты с населением.