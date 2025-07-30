По состоянию на 30 июля курс тенге на торгах достиг 550 тенге за доллар США, что соответствует снижению на 5,8 % с начала месяца и на 4,7 % с начала года. Национальный Банк Казахстана отметил этот разворот как следствие крайне низкой ликвидности и усиленного спекулятивного давления, передаёт BAQ.KZ.

Базовые экономические условия остаются стабильными: мировые цены на нефть публикуются выше 70 долларов за баррель, а глобальная тенденция — ослабление доллара США. В этой связи регулятор подчеркнул, что текущее падение тенге не отражает фундаментальные показатели экономики и наоборот свидетельствует о недооценённости национальной валюты.

В ответ на ситуацию Национальный Банк Казахстана приступил к валютным интервенциям, направленным на:

сглаживание резких колебаний курса;

восстановление баланса спроса и предложения валюты;

поддержку нормального функционирования валютного рынка.

НБРК заверил, что в рамках принципа транспарентности будет публиковать полную информацию о всех операциях на валютном рынке. Регулятор продолжает отслеживать ситуацию на бирже и внебиржевом рынке и при необходимости готов оперативно действовать.