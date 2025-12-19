В мире до сих пор не сформировалась единая модель отказа от наличных денег, что наглядно демонстрирует Cash Index от FOREX.se, отражающий долю повседневных расчётов наличными в разных странах, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Индекс опубликован в рамках серии туристических индексов FOREX Index и охватывает 122 страны, показывая приблизительную долю расходов в наличной форме. FOREX объединяет данные Statista, Numbeo и других глобальных отчётов, а также ежегодные публикации центральных и национальных банков. Показатели представляют собой усреднённые значения, полученные на основе источников Cash Essentials, G4S, Euro Monitor, Всемирного банка, Statrys и Федеральной резервной системы.

Минимальная доля наличных расчётов зафиксирована в Южной Корее, Норвегии, Китае, Исландии и Австралии, где на повседневные операции с банкнотами приходится около 10%. Небольшие значения также отмечены в Шотландии, Англии и Дании — по 12%. Развитые экономики с устойчивыми финтех-экосистемами демонстрируют быстрый переход к цифровым платежам, чему способствуют широкий доступ к интернету, высокий уровень использования смартфонов и развитые системы защиты потребителей.

Противоположная ситуация характерна для стран с низким уровнем доходов и ограниченным доступом к банковским услугам. Значительная часть населения там остаётся вне финансовой системы, а торговые точки не располагают возможностями для установки платёжных терминалов. В Мьянме доля ежедневных операций с наличными достигает 98%. В Эфиопии и Гамбии этот показатель составляет по 95%. Существенное преобладание наличных также наблюдается в Албании, Камбодже, Лаосе, Ливане, Непале и Пакистане, где около 90% расчётов осуществляется банкнотами.

Казахстан в туристическом Cash Index не представлен, однако данные Национального банка РК позволяют оценить структуру платежей внутри страны. За январь–октябрь текущего года объём выдачи наличных денег с использованием казахстанских и иностранных платёжных карточек составил 22,5 трлн тенге, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом доля выдачи наличных от общего оборота по платёжным карточкам за год сократилась с 13,5% до 12,9%, что соответствует уровню развитых экономик.

Для сравнения, в 2019 году доля выдачи наличных превышала половину всего оборота по картам, в 2020 году она снизилась до 34,1%, после чего показатель продолжал устойчиво уменьшаться из года в год.

Региональная картина в Казахстане остаётся неоднородной. За январь–октябрь 2025 года доля выдачи наличных от общего оборота по платёжным карточкам колебалась от 8,3% до 27,4%. Минимальные значения зафиксированы в Алматинской области, Алматы и Туркестанской области, тогда как Астана и Атырауская область показали показатели, близкие к среднереспубликанскому уровню.

Наибольшая доля наличных операций отмечена в Северо-Казахстанской области, где показатель достиг 27,4%, что более чем в три раза превышает уровень Алматинской области и Алматы и более чем вдвое — среднее значение по стране. Высокие доли также зафиксированы в Костанайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, что подчёркивает сохраняющиеся региональные различия в структуре платежей и темпах перехода к безналичным расчётам.