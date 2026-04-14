На заседании Правительства Казахстана, посвященном итогам социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь–март 2026 года, первый заместитель председателя Ерулан Жамаубаев сообщил о стабилизации валютного рынка и укреплении тенге, передает BAQ.kz.

«С начала года курс тенге ослаб на 5,5%, однако на текущий момент наблюдается его укрепление и стабилизация», - отметил он.

По его словам, динамика валютного курса формировалась под влиянием ряда факторов, включая ситуацию на мировых сырьевых рынках и внутренние макроэкономические условия.

«На это повлияли такие факторы, как конъюнктура мировых цен на нефть, рост инвестиционной привлекательности активов в тенге, сокращение портфельных инвестиций нерезидентов, а также снижение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов», - пояснил Жамаубаев.

Он подчеркнул, что текущая денежно-кредитная политика направлена на обеспечение устойчивости валютного рынка.

«В марте базовая ставка была сохранена на уровне 18% с учётом необходимости стабилизации валютного рынка, возврата минимальных резервных требований и реализации совместных с правительством антиинфляционных мер», - сообщил он.

Несмотря на позитивные сигналы на валютном рынке, сохраняются и внешние вызовы.

«Дефицит текущего счета увеличился до 12,5 млрд долларов», - отметил Жамаубаев.

В Национальном банке подчеркнули, что дальнейшая политика будет направлена на поддержание стабильности.