Нацбанк заявил об укреплении тенге на фоне антиинфляционных мер
С начала года курс тенге ослаб на 5,5%, однако на текущий момент наблюдается его укрепление и стабилизация
На заседании Правительства Казахстана, посвященном итогам социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь–март 2026 года, первый заместитель председателя Ерулан Жамаубаев сообщил о стабилизации валютного рынка и укреплении тенге, передает BAQ.kz.
«С начала года курс тенге ослаб на 5,5%, однако на текущий момент наблюдается его укрепление и стабилизация», - отметил он.
По его словам, динамика валютного курса формировалась под влиянием ряда факторов, включая ситуацию на мировых сырьевых рынках и внутренние макроэкономические условия.
«На это повлияли такие факторы, как конъюнктура мировых цен на нефть, рост инвестиционной привлекательности активов в тенге, сокращение портфельных инвестиций нерезидентов, а также снижение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов», - пояснил Жамаубаев.
Он подчеркнул, что текущая денежно-кредитная политика направлена на обеспечение устойчивости валютного рынка.
«В марте базовая ставка была сохранена на уровне 18% с учётом необходимости стабилизации валютного рынка, возврата минимальных резервных требований и реализации совместных с правительством антиинфляционных мер», - сообщил он.
Несмотря на позитивные сигналы на валютном рынке, сохраняются и внешние вызовы.
«Дефицит текущего счета увеличился до 12,5 млрд долларов», - отметил Жамаубаев.
В Национальном банке подчеркнули, что дальнейшая политика будет направлена на поддержание стабильности.
«В числе приоритетов - сдерживание инфляционного давления, снижение избыточной ликвидности и проведение операций для балансировки золотовалютных резервов», - заключил он.
Самое читаемое
- В Казахстане ужесточили правила проведения школьных выпускных
- В Атырау отстранили руководство полиции из-за грубых нарушений дисциплины
- В Астане горит электрощитовая в многоквартирном доме
- Трагедия в ЖК «Коркем»: депутаты Мажилиса предложили жесткие меры
- Состояние пострадавшей при пожаре в жилом доме Астаны оценивается как тяжелое