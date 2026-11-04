Наценка за воздух: в Казахстане решили убрать лишних посредников из торговли продуктами

Казахстанские продукты порой дорожают еще по дороге от производителя к покупателю. Причем некоторые посредники ничего не перевозят, не хранят и не упаковывают, а лишь перепродают товар с наценкой. Теперь в стране установили критерии, позволяющие отличить таких участников рынка от добросовестных поставщиков.

С 1 сентября 2026 года действует обновленный национальный стандарт СТ РК 1756-2026 «Услуги торговли. Общие требования». В нем впервые разграничили понятия оптового поставщика социально значимых продовольственных товаров и непродуктивного посредника.

Кто считается лишним звеном

Разницу объяснил эксперт Комитета торговли Абулхаир Сеилхан.

«В отдельных случаях между производителем и покупателем формируется цепочка из нескольких посредников, которые фактически не оказывают никаких услуг, не создают добавленную стоимость, а лишь просто перепродают товар. В результате каждое такое звено увеличивает цену, хотя ценность товара для потребителей никак не меняется», - рассказал он.

По новым правилам добросовестным поставщиком считается предприниматель или компания, которые действительно участвуют в доставке товара к покупателю. Например, закупают продукты у производителей или импортеров, организуют перевозку, хранение, упаковку и другие необходимые операции.

Такие расходы могут учитываться при формировании конечной стоимости продукции.

Если же компания просто покупает товар и перепродает его дороже, не выполняя никаких подтвержденных хозяйственных операций, стандарт относит ее к непродуктивным посредникам.

Причем расходы на хранение, транспортировку и другие операции должны подтверждаться документами.

Что изменится для покупателей

Пункт 4.4 обновленного стандарта предусматривает, что в цепочках поставок социально значимых продуктов могут участвовать только оптовые поставщики, создающие добавленную стоимость за счет реальных затрат. Участие непродуктивных посредников документом не допускается.

В Министерстве торговли и интеграции рассчитывают, что новые требования помогут сократить необоснованные наценки и сделать ценообразование прозрачнее.

При этом речь пока идет об установлении правил для участников рынка. Данных о том, насколько после введения стандарта изменились цены на продукты, ведомство не приводит.