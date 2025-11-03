В октябре 2025 года Национальный фонд Казахстана реализовал на внутреннем рынке 660 млн долларов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Нацбанк.

Согласно официальным данным, продажа валюты осуществлялась для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет и финансирования приоритетных государственных программ. В частности, средства направлены на выполнение социальных обязательств, поддержку инфраструктурных и энергетических проектов, а также развитие регионов.

В Нацбанке отметили, что объем продаж в октябре оказался выше, чем месяцем ранее. Это объясняется ростом потребности бюджета в валютных поступлениях на фоне снижения экспортных доходов и колебаний мировых цен на нефть.

Также уточняется, что операции по продаже валюты из Нацфонда проводятся в рамках установленного механизма, обеспечивающего стабильность внутреннего валютного рынка и минимизацию давления на тенге.

По данным регулятора, с начала года объем продаж валюты из Национального фонда превысил $6 млрд.