Военнослужащие Национальной гвардии МВД Республики Казахстан присоединились к творческому челленджу, объявленному народным любимцем, мировым артистом Димашем Кудайбергеном. Таким образом они выразили уважение к отечественному искусству и национальному культурному наследию, передает BAQ.KZ.

Видеоролик, в котором гвардейцы исполняют танец, стал яркой частью флешмоба. В постановке сочетаются элементы строевой подготовки и хореографии, пронизанные ритмом, уважением к музыке и казахскому стилю.

"Для нас это не просто участие в интернет-флешмобе, – говорит одна из участниц съёмки, Асель Муханбетзакир. – Мы хотели показать, что гвардейцы не только строго следуют уставу, но и искренне любят свою страну, её культуру и искусство".

Инициативу вдохновила премьера клипа на песню "Тау ішінде" на стихи великого казахского поэта Сакена Сейфуллина. Выступление военнослужащих стало одним из самых заметных эпизодов челленджа, подчеркнув, что искусство способно объединять людей независимо от профессии и званий.