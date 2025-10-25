В преддверии Дня Республики воинская часть 5571 Национальной гвардии МВД РК, носящая имя Героя Советского Союза, гвардии полковника Бауыржана Момышулы, получила новые служебные автомобили Toyota Hilux, передаёт BAQ.KZ.

Торжественная церемония передачи техники состоялась на территории части. Командир подразделения полковник Максат Баймагулов вручил личному составу ключи от автомобилей и отметил, что новая техника сыграет важную роль в укреплении общественной безопасности и повышении эффективности служебных задач.

После вручения ключей военнослужащие и офицеры приняли участие в торжественном параде на новых автомобилях.

Мероприятие прошло в рамках реализации комплексной программы Главного командования Национальной гвардии по укреплению материально-технической базы, обновлению автопарка и повышению боеготовности подразделений.

Ранее аналогичные автомобили Toyota Hilux и Hyundai Staria были переданы личному составу столичной воинской части 5573.

Согласно данным МВД, за девять месяцев текущего года подразделения Национальной гвардии задержали свыше 14 тысяч правонарушителей, из которых у 500 были выявлены признаки преступлений.