С 1 июня в Казахстане стартовал пилотный проект по внедрению единой ваучерной системы. Проект реализуется сразу несколькими ведомствами: Министерством культуры и информации (в части творческого направления), Министерством туризма и спорта (спорт), Министерством просвещения (дополнительное образование), а также Министерством цифрового развития, которое обеспечивает техническое сопровождение, сообщает BAQ.KZ.

Пилотный проект реализуется в Астане, Шымкенте, Караганде, Кызылорде, Атырау и Актобе. Новая система объединяет государственные и частные спортивные секции, творческие кружки и курсы дополнительного образования на одной цифровой платформе.

В рамках пилотного проекта единой ваучерной системы, охватывающей спорт, творчество и дополнительное образование, в перечень направлений были официально включены тогызкумалак и традиционная стрельба из лука. Об этом сообщил заместитель акима Астаны Байкен Есет.

"Совместный приказ, регулирующий реализацию проекта, отличается гибкостью и открытостью к общественному мнению. Мы провели более десяти встреч с подрядчиками и поставщиками услуг, создали рабочую группу. По всем вопросам, поступившим от участников, даны разъяснения и приняты конкретные решения", — отметил он.

По словам замакима, при подготовке к запуску проекта поступило более 100 обращений, и большинство из них уже решено. Вопросы обсуждались в сотрудничестве с управлениями образования, культуры и спорта, а также с центральными госорганами.

Изначально в пилотном проекте была предусмотрена поддержка только одного вида национальных игр. Однако благодаря предложениям от общественности список был расширен до трёх. Теперь ваучеры можно получить на занятия по: тогызкумалаку, асык ату, традиционной казахской стрельбе из лука.

"Мы продолжаем совершенствовать проект, внося изменения в региональные приказы. Это позволяет гибко реагировать на запросы общества и повышает доступность культурных и спортивных секций для детей", — добавил заместитель акима.

Власти подчеркивают: пилотный проект не является финальной версией — его структура будет дорабатываться по мере накопления опыта и предложений от родителей, педагогов и поставщиков услуг.