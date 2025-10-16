Национальные резервы Казахстана выросли до 64 млрд долларов — Бейсенбаев
По словам депутата, страна сохраняет уверенные темпы роста: доходы бюджета превысили 44 млрд долларов, а золотовалютные резервы выросли до 64 млрд.
На XII Гражданском форуме Казахстана депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев отметил, что страна уверенно сохраняет экономическую устойчивость, выполняет все социальные обязательства и входит в число государств с долгосрочным бюджетным планированием. Подробнее — в материале BAQ.KZ.
"Мы видим стабильные поступления в бюджет и устойчивый рост экономики. Все социальные обязательства перед гражданами выполняются в полном объёме", — подчеркнул Елнур Бейсенбаев.
Казахстан — в числе немногих стран с трёхлетним бюджетом
По словам депутата, переход на трёхлетний бюджет стал важным шагом к предсказуемости и стратегическому управлению.
"Казахстан — одна из немногих стран, перешедших на трёхлетний бюджет. Это показатель устойчивости экономики и способности к долгосрочному планированию. В мире лишь около 50 государств смогли позволить себе такую систему, остальные 150 пока живут в режиме постоянной неопределённости и непредсказуемых доходов", — отметил он.
Доходы бюджета Казахстана в 2024 году превысили 44 миллиарда долларов, что в полтора раза выше, чем в Узбекистане.
"По данным Международного валютного фонда, Казахстан собрал на 4 миллиарда долларов больше, чем Иран, и на 10 миллиардов больше, чем Болгария", — привёл пример депутат.
Социальная политика: рост выплат и поддержка регионов
Бейсенбаев подчеркнул, что государство не просто индексирует пенсии и пособия, а ежегодно увеличивает их размер.
"Это системный подход. В течение ближайших десяти лет расходы на социальные выплаты вырастут ещё на 10 триллионов тенге", — сообщил он.
По итогам 2025 года на развитие регионов направлено 30% республиканского бюджета — это 76 триллионов тенге, что стало рекордным показателем.
"В Казахстане лишь три региона являются донорами бюджета, а семнадцать — дотационными. Основная нагрузка лежит на республиканском бюджете. Иногда звучат предложения оставлять больше средств на местах, но именно центральный бюджет обеспечивает стабильность и развитие территорий", — подчеркнул парламентарий.
Резервы, долг и финансовая устойчивость
По словам Бейсенбаева, Казахстан располагает значительной финансовой подушкой безопасности.
"С начала года международные резервы, включая золотовалютные активы и ценные бумаги, выросли на 20%, достигнув 52 миллиардов долларов. По последним данным — уже 64 миллиарда. Совокупно это 63 триллиона тенге, что эквивалентно трём годовым бюджетам страны", — отметил он.
Он добавил, что государственный долг Казахстана остаётся на безопасном уровне — 25% ВВП, тогда как в ряде стран региона этот показатель достигает 40–45%.
"Казахстан остаётся в зоне финансовой стабильности", — сказал депутат.
В новом Бюджетном кодексе, по его словам, предусмотрены механизмы прозрачности и ответственности при расходовании средств:
"Введено жёсткое ограничение на использование целевых трансфертов — исключительно для критической инфраструктуры. Усилен парламентский контроль. Мы начали курс на снижение дефицита бюджета и уже сократили расходы на 2 триллиона тенге, сохранив эти средства в Национальном фонде", — пояснил Бейсенбаев.
Казахстан — в топ-50 стран мира по ключевым показателям
Депутат отметил, что Казахстан по основным макроэкономическим параметрам входит в топ-50 стран мира, сохраняя устойчивую политическую и экономическую систему.
"Конечно, по ряду направлений остаются вопросы, требующие доработки, но в целом страна демонстрирует стабильность и последовательность развития", — отметил он.
Бейсенбаев также подчеркнул важность политической модернизации:
"У нас сформирована Национальная платформа диалога, развивается парламентская культура и многопартийная система. Всё больше молодёжи проявляет гражданскую активность. Каждый гражданин сегодня имеет возможность свободно выражать мнение и участвовать в жизни страны".
По его словам, проведённая реформа избирательной системы сделала выборы открытыми и конкурентными.
"Сегодня выборы проходят на всех уровнях — от аулов до республиканских структур. Это стало привычной нормой демократической практики", — сказал депутат.
