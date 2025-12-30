Нацбанк вводит в обращение новую серию коллекционных монет
Сайгак и снежный барс появились на новых монетах Казахстана.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Национальный Банк Казахстана сообщил о выпуске в обращение пяти видов биколорных монет серии "Животный мир Казахстана", передает BAQ.KZ.
Новая коллекция посвящена редким и уникальным представителям фауны страны и включает монеты с изображениями сайгака AQBÓKEN, архара ARQAR, снежного барса BARYS, дрофы DÝADAQ и сокола SUŃQAR. Все монеты выполнены в едином художественном стиле, подчеркивающем природное богатство Казахстана.
Монеты изготовлены из сплавов нибрасс и нейзильбер, имеют качество чеканки uncirculated, номинал 100 тенге, массу 6,45 грамма и диаметр 24,5 миллиметра. Тираж каждого вида составляет 3 миллиона экземпляров, общий объем выпуска — 15 миллионов монет.
Как уточнили в Национальный Банк Казахстана, монеты предназначены для свободного обращения на территории республики наравне с другими циркуляционными монетами. Их выпуск в наличное денежное обращение будет осуществляться через банки второго уровня.
Монеты обязательны к приему по нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, переводов, размена и обмена во всех банках страны. Изготовление новой серии осуществлено на Казахстанском монетном дворе.
Самое читаемое
- На сколько будут увеличены пенсии и пособия в Казахстане в 2026 году
- НДС по новым правилам: ставки, льготы и необлагаемые операции с 2026 года
- В Астане возле ночного клуба зарезали 18-летнего парня
- "Барыс" объявил состав на выездной матч КХЛ против "Авангарда"
- Медиахолдинг "Атырау-Ақпарат" открылся после масштабной реконструкции