Национальный Банк Казахстана сообщил о выпуске в обращение пяти видов биколорных монет серии "Животный мир Казахстана", передает BAQ.KZ.

Новая коллекция посвящена редким и уникальным представителям фауны страны и включает монеты с изображениями сайгака AQBÓKEN, архара ARQAR, снежного барса BARYS, дрофы DÝADAQ и сокола SUŃQAR. Все монеты выполнены в едином художественном стиле, подчеркивающем природное богатство Казахстана.

Монеты изготовлены из сплавов нибрасс и нейзильбер, имеют качество чеканки uncirculated, номинал 100 тенге, массу 6,45 грамма и диаметр 24,5 миллиметра. Тираж каждого вида составляет 3 миллиона экземпляров, общий объем выпуска — 15 миллионов монет.

Как уточнили в Национальный Банк Казахстана, монеты предназначены для свободного обращения на территории республики наравне с другими циркуляционными монетами. Их выпуск в наличное денежное обращение будет осуществляться через банки второго уровня.

Монеты обязательны к приему по нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, переводов, размена и обмена во всех банках страны. Изготовление новой серии осуществлено на Казахстанском монетном дворе.