Национальный парк в Германии закрыли после гибели человека во время шторма
В Ратене дерево упало возле театра под открытым небом и смертельно травмировало 28-летнего мужчину.
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В Германии временно закрыли для посетителей популярный национальный парк «Саксонская Швейцария» после сильного шторма, в результате которого погиб человек.
Как сообщает агентство DPA, решение о закрытии приняли после оценки ущерба, нанесённого территории парка бурей. Сильный ветер повалил деревья, из-за чего посещение отдельных участков стало небезопасным.
Ограничения распространяются на территорию между скалой Бастай, населёнными пунктами Ратен и Гонштайн, а также долиной Поленцталь.
Парк расположен на границе Германии и Чехии и известен необычными скальными образованиями. Одной из главных достопримечательностей является Бастай — комплекс скал, соединённых арочным мостом и возвышающихся примерно на 200 метров над Эльбой.
Накануне вечером в Ратене дерево упало возле театра под открытым небом и смертельно травмировало 28-летнего мужчину. Ещё десять человек пострадали, трое из них получили тяжёлые травмы. Около 40 человек были эвакуированы.
Власти пока не сообщили, когда парк сможет вновь открыться для посетителей.
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