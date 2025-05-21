В Казахстане продолжается реализация национального проекта "Комфортная школа", запущенного по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. Главная цель проекта — обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех детей, независимо от места проживания, передаёт BAQ.KZ.

По данным Министерства просвещения, в рамках программы до конца 2025 года будет построено 217 школ нового формата на 460 тысяч ученических мест. На сегодняшний день уже завершено строительство 105 объектов, ещё 112 школ планируется сдать в эксплуатацию в ближайшие полтора года.

Министр просвещения Гани Бейсембаев предложил присвоить школам нового поколения единое название — "Келешек мектептері" (Школы будущего).

"Эти школы — не элитные, а современные, безопасные и доступные для каждого ребёнка. Они формируют основу новой образовательной среды по всей стране. Школы будущего должны гарантировать равные возможности независимо от региона", — заявил министр на брифинге в СЦК.

Особенность "Келешек мектептері" — в увеличенной площади зданий, современном техническом оснащении, эргономичной инфраструктуре и усиленных мерах безопасности. Начальные и старшие классы размещаются в отдельных блоках, обеспечивая удобство и безопасность учеников.

Около половины всех новых школ строится в сельской местности, что позволит более 200 тысяч сельских школьников обучаться в современных условиях.

Особое внимание уделяется поддержке отечественных производителей: вся мебель, оборудование и строительные материалы поставляются казахстанскими компаниями.